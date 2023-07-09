14 лучших фото недели: грузинский ЛГБТ-фестиваль, Шольц — воздушный шар и робот в ООН
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Человекоподобный робот «Амека» взаимодействует с участником саммита ООН, посвященного вопросам развития и применения искусственного интеллекта, в Женеве, 6 июля 2023 года
Полицейские у магазина Dior во время беспорядков в Нантере, Франция, 1 июля 2023 года
Пожар на Красногвардейской нефтебазе в Макеевке на территории ДНР, 5 июля 2023 года
Коллекция дизайнера Тома Брауна в рамках Недели высокой моды в Париже, 3 июля 2023 года
Разрушенная плотина в Новой Каховке Херсонской области, 5 июля 2023 года
Работа мусорщиков в ЮАР, 3 июля 2023 года
Туристы наблюдают радугу над водопадами Игуасу в Бразилии, 2 июля 2023 года
Гигантский воздушный шар с портретом канцлера Германии Олафа Шольца перед Рейхстагом на акции протеста против сокращения бюджета Германии на социальную помощь, 3 июля 2023 года
Королевский гвардеец во время церемонии по случаю коронации короля Великобритании Карла III и его жены королевы Камиллы в Эдинбурге, Шотландия, 5 июля 2023 года
Показательные выступления перед стартом международного ралли «Шелковый путь» на площади Тысячелетия в Казани, 7 июля 2023 года
Столкновения противников ЛГБТ и полиции на фестивале Tbilisi Pride Fest, Грузия, 8 июля 2023 года
Статуя Свободы в Нью-Йорке на фоне полнолуния, 2 июля 2023 года
Дети наблюдают за церемонией похорон палестинца, погибшего в результате столкновения с израильскими военными близ Рамаллы, 8 июля 2023 года
Участники восьмого этапа многодневной велогонки «Тур де Франс», 8 июля 2023 года
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