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Фото

14 лучших фото недели: грузинский ЛГБТ-фестиваль, Шольц — воздушный шар и робот в ООН

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии прошедшей недели

Военная операция России на Украине, протесты во Франции и Германии, Неделя высокой моды в Париже и другие кадры — в нашей фотогалерее.

Картина дня
Военная операция на Украине. День 501-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 501-й день
«273 дня как нанесли первый удар». В Киеве рассказали, зачем атаковали Крымский мост
Замглавы Минобороны Украины заявила о причастности Киева к подрыву Крымского моста
В Австрии заявили о желании продолжить закупки российского газа
В Башкирии соседка спасла многодетную семью во время пожара
В России заявили о возможном пересмотре пенсионного возраста
«Реал» прекратил переговоры о трансфере Мбаппе
Прихожанам УПЦ не разрешили пройти на воскресную службу
Новости и материалы
Футболист «Зенита» рассказал, в чем нужно прибавить команде
Пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани
Андрей Чадов тайно женился на 28-летней модели
Йоркский архиепископ назвал проблемными слова из молитвы «Отче наш»
В Госдуме рассказали, как дачникам реагировать на стройку с нарушениями на соседском участке
Тренер «Динамо» Личка: «Я не тренировал большие команды? А где начинали Гвардиола и Моуриньо?»
На Западе оценили последствия для США после отправки Киеву кассетных боеприпасов
В Конгрессе раскритиковали решение Байдена отправить кассетные боеприпасы Украине
Психолог объяснила, как избавиться от депрессии после отпуска
Продюсер Морозов назвал Веру Брежневу танцующей моделью без вокальных данных
Турция и Египет запланировали увеличить объемы товарооборота
СМИ: Польша передала Украине вертолеты Ми-24
В Кузбассе арестовали напавшего на полицейских мужчину
Волкановски хочет забрать пояс Махачева
Азербайджан увеличит поставки нефти в Таджикистан
На Украине рассмотрят петицию о сохранении украинского дубляжа при показе фильмов
Судья рассказал о трудностях работы в матчах с Месси
Дмитрий Дибров улетел во Францию
Все новости
В Госдуме задумались над раздачей загородных участков крепким семьям
В Минфине США рассказали об отношениях с Китаем
Элтон Джон завершил прощальный тур
Ее звали ELIZA. Как еще в 1966 году ученые создали чат-бот с искусственным интеллектом
Директор дивизиона SberDevices Афанасьев: чат-бот ELIZA совершил революцию
Командиры «Азова»* вернулись на Украину вопреки договоренностям с Россией
Песков назвал возвращение из Турции на Украину командиров «Азова»* нарушением договоренностей с РФ
Дмитрий Самойлов
Зачем отдыхать в России
О путешествиях в 2023 году
От ученого-невидимки до ветерана ФБР. Лучшие роли Кевина Бейкона
«Пожалуйста, не приезжайте». В Тбилиси разогнали ЛГБТ-прайд
В Тбилиси противники ЛГБТ сорвали проведение фестиваля Pride Fest
«После недели секса в Сочи не могу смотреть на мужа»
Юрист из Ярославля – о кризисе семейной жизни
«Даже крепкий мужик почувствовал бы себя плохо». Названа причина отравления подростков на Урале
Роспотребнадзор сообщил, что причиной отравления подростков на Урале стала интоксикация алкоголем
Актриса Виктория Агалакова — о сериале «Там, где цветет полынь», пробах в США и зарубежных фанатах
Актриса Виктория Агалакова рассказала об успешных пробах в американский проект
Шебекино снова попал под сильный обстрел. Жители города пока не смогут вернуться домой
Белгородские власти остановили возвращение жителей в Шебекино после ночного обстрела
Госдума может в июле одобрить запрет на смену пола. Против высказались психиатры
Володин заявил, что Госдума в июле примет решение о запрете на смену пола в России
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