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Фото

13 главных фото недели: самолет в поле, Ким Чен Ын в ушанке и землетрясение

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии прошедшей недели

Аварийная посадка Airbus-A320 «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском, вручение премии MTV Video Music Awards, визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, последствия землетрясения в Марокко, фестиваль Октоберфест в Мюнхене и другие главные кадры недели — в нашей фотогалерее.

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