13 главных фото недели: самолет в поле, Ким Чен Ын в ушанке и землетрясение

Аварийная посадка Airbus-A320 «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском, вручение премии MTV Video Music Awards, визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, последствия землетрясения в Марокко, фестиваль Октоберфест в Мюнхене и другие главные кадры недели — в нашей фотогалерее.