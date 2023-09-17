13 главных фото недели: самолет в поле, Ким Чен Ын в ушанке и землетрясение

Аварийная посадка Airbus-A320 «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском, вручение премии MTV Video Music Awards, визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, последствия землетрясения в Марокко, фестиваль Октоберфест в Мюнхене и другие главные кадры недели — в нашей фотогалерее.
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