12 лучших фото недели: Барби в черном, затопленный Нью-Дели и главный шпагат Уимблдона
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Заводчики демонстрируют чучела бойцовых петухов на марше против закона о запрете петушиных боев, корриды и других видов спорта с использованием животных в Мехико, 13 декабря 2023 года
Актриса Марго Робби на мировой премьере фильма «Барби» в Лос-Анджелесе, 9 июля 2023 года
Вид на Каховскую ГЭС, 11 июля 2023 года
Биокартина-диптих «Свидание солнца с луной» франко-швейцарского художника Гийома Легро (Saype) в Швейцарии, 13 июля 2023 года
Служитель у ворот храма в одном из районов Нью-Дели, затопленном в результате подъема воды в реке Ямуне, 13 июля 2023 года
Жених и невеста во время бракосочетания в зале Дэвида Геффена в Линкольн-центре, Нью-Йорк, 8 июля 2023 года
Сербский теннисист Новак Джокович в полуфинальном матче против итальянца Янника Синнера на Уимблдонском турнире, 14 июля 2023 года
Столкновения протестующих и полиции в Найроби, Кения, 12 июля 2023 года
Супруги-врачи Джоди и Дэн Келли вывозят хирургические принадлежности из пострадавшего от наводнения ветеринарно-хирургического центра Стоунклифф в Монпелье, США, 11 июля 2023 года
Продавец арбузов на рынке в Кесон-Сити во время дождя, Филиппины, 13 июля 2023 года
Посетительница охлаждает себя портативным вентилятором в очереди в Пекинский зоопарк, 9 июля 2023 года
Фермер сушит перец Чили в китайской деревне Фэн Цзян, 12 июля 2023 года
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