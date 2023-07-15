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Фото

12 лучших фото недели: Барби в черном, затопленный Нью-Дели и главный шпагат Уимблдона

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии прошедшей недели

Военная операция России на Украине, наводнение в Индии, Уимблдонский турнир, мировая премьера фильма «Барби» и другие кадры — в нашей фотогалерее.

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Военная операция на Украине. День 507-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 507-й день
В Минобороны заявили о завершении весеннего призыва в России
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Жена Дроздова рассказала о состоянии телеведущего
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Названы легальные способы «пробива» россиян
Zara выпустит коллекцию одежды и косметики по мотивам фильма «Барби»
Экс-вторая ракетка мира: Синнер заставил Джоковича нервничать, но сам упустил свой шанс
В МИД России указали на провокационное поведение Запада по отношению к КНДР
Стали известны подробности состояния перенесшего кровоизлияние в мозг экс-голкипера ван дер Сара
В Комарово состоится фестиваль-прогулка «Курорт»
Трое пострадавших в ДТП с автобусом в Краснодарском крае попали в реанимацию
Теннисист Рублев стал чемпионом Кубка Короля
В ФРГ призвали Запад не отказываться от дипломатии по Украине
Экс-разведчик ВС США рассказал, какие города на Украине Россия возьмет под контроль
Беременную Кортни Кардашьян раскритиковали за фото в купальнике с разрезом
В России предложили признать утратившим силу документ о смене пола
Мужчина выстрелил из сигнального пистолета во время массовой драки в Краснодаре
Автобус с пассажирами попал в ДТП под Краснодаром
Американский журналист Карлсон раскритиковал США за чрезмерную заботу об Украине
Россияне и иностранцы будут платить госпошлины за разрешение на аренду охотничьего оружия
Сестра Бузовой объяснила, почему не выходит замуж
В РФС оценили вероятность срыва матча сборных России и Катара
Все новости
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Главком ВСУ Залужный пообещал вернуть Крым, как только у него будут средства
Президент Южной Кореи неожиданно приехал в Киев для встречи с Зеленским
В Турции допустили продление зерновой сделки при одобрении Россией предложений ООН
Джонсон призвал Запад принять Украину в НАТО «как можно скорее»
В МИД России прокомментировали ситуацию с ракетой КНДР
Кадыров заявил, что не допустит необходимости искать нового кандидата на пост главы Чечни
Плесень на хлебе и срез глаза улитки: лучшие научные фото России
Вымогатель из «Кремлевской прачки». В Москве задержали администратора Telegram-канала
В Москве задержали экс-сотрудника ФСБ, администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка»
«Хотите помочь взрослому ребенку – дайте ту сумму, которую готовы подарить»
Финансовый аналитик Иванова не рекомендует помогать взрослым детям без конкретных нужд
В США арестовали россиянина по делу о контрабанде боеприпасов и технологий
Минюст США сообщил об экстрадиции россиянина из Эстонии в Нью-Йорк
«Никаких заявлений на этот счет мы не делали». Западные СМИ поторопились с продлением зерновой сделки
Пресс-секретарь Песков опроверг сообщения западных СМИ о продлении зерновой сделки
«Тьма сильнее света. Миром правят деньги». Пригожин — о добре и зле
Иосиф Пригожин заявил, что актеры Голливуда проиграют в борьбе с продюсерами
Следствие попросило ужесточить меру пресечения для блогера Чекалиной после видео из ресторана
СК РФ потребовал отправить блогера Лерчек и ее мужа под домашний арест за нарушения режима
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