10 главных фото недели: полная Луна под Москвой, война в Израиле и вертикальные шахматы

Последствия авиаударов в секторе Газа, беженцы из Нагорного Карабаха, военная операция России на Украине, представители духовенства во главе с папой Римским на площади Святого Петра в Ватикане и другие главные кадры недели — в нашей фотогалерее.
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