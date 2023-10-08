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Фото

10 главных фото недели: полная Луна под Москвой, война в Израиле и вертикальные шахматы

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии прошедшей недели

Последствия авиаударов в секторе Газа, беженцы из Нагорного Карабаха, военная операция России на Украине, представители духовенства во главе с папой Римским на площади Святого Петра в Ватикане и другие главные кадры недели — в нашей фотогалерее.

Картина дня
Объявление войны, россияне в заложниках, эвакуация граждан. Ход боевых действий в Израиле
Израиль официально объявил о переходе в состояние войны и введении «пункта 40»
Израиль запросил у США дополнительную военную помощь
Выросло число жертв израильских ударов по сектору Газа
США гарантировали Израилю «безоговорочную поддержку»
В США заявили, что стратегия Путина на истощение Запада на Украине дает свои плоды
В матче чемпионата Франции вратаря унесли с поля после попадания петарды
В Афганистане просят помощи из-за рубежа после землетрясения
Новости и материалы
Новый чип от Qualcomm поставит рекорд в бенчмарке AnTuTu
AnTuTu назвал самые мощные гаджеты Apple
ЦАХАЛ ударил по 800 целям в секторе Газа
Шольц заявил, что антиизраильские митинги в Германии являются неприемлемыми
В Нигере освободят сына свергнутого президента Базума
Трех медвежат-сирот, спасенных в России, выпустили в лес
В Тель-Авиве люди начали массово скупать продукты питания
На Урале пешеход напал на водительницу авто с газовым баллончиком
Овечкин занял 37-е место в списке лучших действующих игроков НХЛ
Палестина отказала Египту в предложении отпустить израильских заложников
В посольство РФ в Афганистане не поступало сведений о пострадавших россиянах
Минздрав Палестины сообщил о росте числа жертв атак Израиля
Слуцкий: Абаскаль может доработать и до конца сезона
Посольство РФ сообщило о штатной работе дипмиссии после землетрясения в Афганистане
Назван токсичный для яичек продукт
Toxicology Reports: обжаренный во фритюре фалафель токсичен для яичек
В ХАМАС сообщили, когда будет разговор о пленных солдатах Израиля
Афганистан и Китай запустили воздушный коридор между Кабулом и Шанхаем
Польский МИД призвал палестинское ведомство осудить нападение на Израиль
Все новости
Россиянам посоветовали не посещать Израиль из-за ситуации в стране
Глюкоза — в бомбоубежище, Галкин проснулся от сирен: как звезды из России переживают войну в Израиле
Певица Глюкоза с семьей вторые сутки проводит в бомбоубежище в Тель-Авиве
Путин заявил, что «не пытался никого учить» на форуме «Валдай»
«В луже крови с пробитой головой»: отец нашел 36-летнего экс-клавишника «Руки Вверх» мертвым
В Москве умер экс-клавишник «Руки вверх» Владимир Капырин
В Белоруссии создали дешевый аналог Starlink
Участница «евромайдана» и актриса из «Как закалялась сталь»: за два дня до 76-летия умерла Нина Матвиенко
Умерла актриса из фильма «Как закалялась сталь» Нина Матвиенко
«Места, где прячется ХАМАС, мы превратим в руины». Чем ответил Израиль на вторжение
Годовщина теракта на Крымском мосту. Что известно, кто виноват
Год назад Украина устроила теракт на Крымском мосту
«Все перекрутили». Российскую актрису по ошибке сочли похищенной боевиками в Израиле
Россиянка Прудникова опровергла свое похищение боевиками ХАМАС в Израиле
Расстреляли 22 человека. В России обвинили «Правый сектор»* в убийстве жителей Снигиревки
РИА Новости: члены «Правого сектора»* расстреляли 22 мирных жителя Снигиревки
«Виновной будет Франция». Алиев предупредил о риске нового противостояния
Алиев: Франция будет виновна в новых проблемах из-за военной помощи Армении
«ЦАХАЛ готов в любое время защитить гражданских». Как за ночь изменилась ситуация в Израиле
Израиль сообщил о нанесении ударов по целям в Ливане после минометного обстрела
Тест: современные поэтессы или Марина Цветаева?
Кому принадлежат эти строки про любовь?
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