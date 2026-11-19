С января по октябрь 2026 года средние расходы одного покупателя косметики и парфюмерии выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорят данные аналитиков сети ЛЭТУАЛЬ, поступившие в «Газету.Ru».

При этом выбор ценового сегмента во многом зависит от типа косметики: в парфюмерии 70% покупок приходится на селективные бренды, а в уходе за телом 77% занимает масс-маркет.

Наибольшую часть расходов россиян формируют парфюмерия, декоративная косметика и уход за лицом, но подход к выбору брендов в этих категориях различается. Так, в уходе за лицом доля премиальных брендов составляет 42%. Для макияжа, напротив, покупатели чаще выбирают более доступные варианты: на масс-маркет приходится 59% покупок, а на селективную косметику — 25%.

В повседневном уходе покупатели чаще отдают предпочтение бюджетным маркам: их доля в расходах составляет 67% для средств для волос и 77% для ухода за телом. При этом, по оценке аналитиков, россияне менее склонны экономить на базовых продуктах, которыми пользуются ежедневно, — прежде всего на средствах для очищения, увлажнения и защиты от солнца, при выборе которых важен качественный результат.

С возрастом меняется и сумма, которую россияне тратят на косметику. За первые девять месяцев 2026 года покупатели младше 19 лет потратили в среднем около 4,6 тыс. рублей. В группе от 19 до 25 лет этот показатель выше — 6,7 тыс. рублей, а среди россиян от 26 до 35 лет достигает 7,5 тыс. рублей. Далее траты продолжают расти: покупатели от 36 до 45 лет в среднем потратили 8,1 тыс. рублей, а от 46 до 55 лет — 8,4 тыс. рублей. После 55 лет расходы немного снижаются и составляют около 7,9 тыс. рублей в возрастной группе от 56 до 70 лет.

Мужчины и женщины также по-разному распределяют свой бьюти-бюджет. Если сравнить траты на парфюмерию, декоративную косметику и средства для ухода за лицом, телом и волосами, у мужчин заметно преобладают ароматы: на них приходится 84% расходов против 63% у женщин. Девушки при этом выделяют больше средств на макияж и уход за лицом: доля декоративной косметики в их покупках составляет 14% против 5% у мужчин, а средств для лица — 13% против 7%.

Как отмечают эксперты ЛЭТУАЛЬ, для ежедневного ухода достаточно трех средств — мягкого очищения, увлажняющего крема и защиты от солнца. Базовый набор можно собрать в пределах 3 тыс. рублей, а при бюджете до 5 тыс. рублей — выбрать более комфортные текстуры и средства с дополнительными активными компонентами.

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