В помещении торгового центра «Рио» в Ростове-на-Дону ввели карантин после обнаружения ДНК вируса африканской чумы свиней в продукции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение, подписанное губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем.

«В связи с обнаружением ДНК вируса африканской чумы свиней в продукции свиноводства на территории города Ростова-на-Дону, ﻿﻿﻿установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на период до их отмены», — говорится в документе.

Согласно распоряжению, на территории ТЦ также будет ограничен оборот продуктов.

11 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в мире наблюдается непростая ситуация с холерой и чумой. По ее словам, Россия готовится к тому, чтобы отразить риски.

О том, что ситуация с эпидемиологической безопасностью в мире сейчас непростая, заявил и президент России Владимир Путин. Он отметил, что у государств — участников Организации Договора о коллективной безопасности очень много контактов с внешним миром, в связи с чем существуют риски завоза в страны «какого-то патогена».

Ранее на границе Монголии и России зафиксировали очаг активности чумы.