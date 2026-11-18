В ЮФУ в Ростове заявили, что не обнаружили камер в женских туалетах

В Южном федеральном университете в Ростове-на-Дону не нашли скрытых камер во время осмотра помещений, заявила пресс-служба вуза.

Так в учебном заведении прокомментировали новости о том, что в женских туалетах учреждения нашли записывающие устройства, а некоторые видео с них появились в интернете.

По словам представителей вуза, они направили информацию о «возможных угрозах» в полицию.

«При наличии угроз или давления просим обращаться в администрацию вуза — будет оказана необходимая поддержка», — сообщается в публикации.

В университете также призвали не распространять непроверенную информацию о произошедшем.

О камерах стало известно после публикаций в СМИ. Одной из пострадавших неизвестный якобы отправил видео, снятое в санузле. Вскоре учащиеся обнаружили около 20 подобных роликов в открытом доступе в интернете. По предположениям студентов, эти кадры продавались через посредников.

Реакции от администрации, как утверждается, после обращений не было: в вузе студентам, по их словам, ответили, что неизвестные сгенерировали ролики с помощью нейросетей.

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