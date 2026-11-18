В Риччоне (Италия) задержали 28-летнего украинского блогера и предпринимателя Алекса Слобоженко по запросу Киева. Об этом сообщила полиция Римини.

По данным следствия, на родине мужчину обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 213 млн гривен (около €4,3 млн) и последующем отмывании средств через покупку дорогой недвижимости и люксовых автомобилей.

Слобоженко сегодня утром заметили в одном из отелей Риччоне. Сотрудники мобильной группы полиции Римини вместе со Службой международного полицейского сотрудничества дождались его возвращения в гостиницу и после проверок задержали его для последующей экстрадиции.

По версии украинских властей, в 2020-2023 годах мужчина участвовал в управлении структурой, работавшей в сфере арбитража интернет-трафика. Прибыль, как утверждается, поступала от продвижения через мошеннические рекламные аккаунты игровых платформ, букмекерских сервисов и поддельных медицинских товаров.

Чтобы скрыть доходы и уйти от финансового контроля, группа под руководством Слобоженко, по данным следствия, использовала зарубежные платежные системы, криптокошельки и нелегальные каналы обмена валюты. Сейчас задержанный передан в распоряжение компетентных органов для процедуры экстрадиции.

Ранее в Польше задержали украинца, подозреваемого в мошенничестве на $137 тысяч.