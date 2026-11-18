Конституционный трибунал Польши лишил судейского иммунитета председателя суда Богдана Свенчковского, отстраненного от исполнения обязанностей. Об этом сообщили на сайте КС.

«Общее собрание судей дало согласие привлечь судью Богдана Свенчковского к уголовной ответственности за деяния, связанные с злоупотреблением во время работы в качестве первого заместителя генерального прокурора», — говорится в сообщении.

Суд также отстранил Свенчковского от исполнения обязанностей и снизил его зарплату на 50%. При этом Общее собрание судей не стало соглашаться с ходатайством о задержании и аресте председателя, поданное генпрокурором.

Кризис, связанный с Конституционным судом Польши, разгорелся после того, как нынешние власти страны попытались отстранить Свенчковского и вице-председателя Бартломея Соханьского от исполнения обязанностей. Министр юстиции и генпрокурор Польши Вальдемар Журек потребовал привлечь их к уголовной ответственности за якобы препятствование правосудию.

30 октября на сайте Конституционного суда появилось сообщение о приостановке работы Свенчковского и Соханьского. Сообщалось, что такое решение приняла Анна Корвин-Петровская, которая объявила себя руководителем КС.

Ранее председателя КС Польши Свенчковского не пустили на работу.