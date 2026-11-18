В Санкт-Петербурге раскрыли убийство 32-летнего мужчины, совершенное 20 лет назад. Об этом сообщили в УМВД по городу и Ленобласти.

Тело погибшего с удавкой из электропровода на шее обнаружили 19 сентября 2006 года после пожара в квартире дома № 50 на Будапештской улице. По данным следствия, в тот день между двумя знакомыми возник конфликт. Злоумышленник избил потерпевшего, после чего задушил его шнуром от бытового электроприбора, совершил поджог квартиры и скрылся.

По факту убийства возбудили уголовное дело, однако раскрыть преступление по горячим следам тогда не удалось. 16 ноября 2026 года сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в деревне Александровская Лодейнопольского района Ленинградской области. Им оказался 61-летний уроженец Воркуты.

По данным СК, мужчина полностью признал вину. В отношении задержанного избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее петербурженка с ножом расправилась с пожилой женщиной.