Самолет экстренно сел в Белграде после анафилактического шока у стюардессы

Самолет, летевший из Тель-Авива во Франкфурт-на-Майне, экстренно сел в Белграде из-за анафилактического шока у стюардессы. Об этом сообщает портал PYOK.

Нештатная ситуация произошла 15 ноября на рейсе Lufthansa LH-687, когда самолет находился на высоте около 10,4 тыс. метров над Боснией и Герцеговиной. По сообщениям очевидцев, стюардесса случайно съела продукт с кунжутом, на который у нее была сильная аллергия.

Вскоре у бортпроводницы начался анафилактический шок. Коллеги попытались ввести адреналин с помощью ЭпиПена, однако, по имеющейся информации, препарат не попал в организм.

На борту находился врач-реаниматолог из израильского медицинского центра Галилеи Уриэль Трахтемберг. Он получил доступ к бортовой аптечке, нашел адреналин во флаконе и ввел препарат стюардессе.

После этого врач попросил экипаж как можно быстрее совершить посадку, чтобы женщину доставили в больницу. Самолет экстренно сел в Белграде, где бортпроводницу передали медикам. Поскольку дозаправка там оказалась невозможной, самолет дозаправился в Вене и продолжил полет во Франкфурт, куда прибыл около 5:00 утра.

В Lufthansa подтвердили, что посадка была связана с ухудшением самочувствия члена экипажа, и принесли пассажирам извинения за задержку.

Ранее самолет едва не совершил экстренную посадку из-за застрявшей в туалете пассажирки.