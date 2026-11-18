Путин: более 1,3 млн туристов из России посетили Таиланд за 9 месяцев 2026 года

Более 1,3 миллиона российских туристов посетили Таиланд с января по сентябрь нынешнего года, в 2025 году число туристов из России составило почти 2 млн человек. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Туристический поток лидер РФ обсудил с премьером Таиланда Анутхином Чанвиракуном.

«В 2025 году почти 2 миллиона россиян посетили с туристическими целями Таиланд, за девять месяцев текущего года - уже 1,3 миллиона человек», — сказал он.

11 ноября сообщалось, что Таиланд введет запланированный въездной сбор для иностранных путешественников не раньше середины 2027 года. Размер сбора составит 450 бат ($14), на первом этапе его будут взимать только при прибытии по воздуху. Сбор призван финансировать восстановление туристической отрасли и закрыть брешь в неоплаченных счетах государственных больниц за лечение иностранцев.

До этого россиянка засудила министерство внутренних дел РФ за ошибку в загранпаспорте, из-за которой она лишилась отпуска в Таиланде.

Ранее сообщалось, что россияне стали в 2,5 раза чаще страховаться при поездках в Азию.