TMZ: муж Нэнси Пелоси провел в тюрьме 40 минут вместо суток по делу о ДТП

Муж бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси Пол Пелоси провел в тюрьме около 40 минут, хотя суд приговорил его к одному дню заключения. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на записи тюрьмы округа Напа.

Согласно документам, 86-летний Пелоси прибыл в исправительное учреждение 16 ноября в 10:28 и вышел в 11:04. Такое короткое пребывание стало следствием сделки со следствием по делу о ДТП, с места которого мужчина скрылся.

Инцидент произошел 3 июля: Пелоси задел припаркованную пустую машину в Юнтвилле (штат Калифорния) и уехал. Позже его автомобиль сломался, и полиция его догнала. По данным правоохранителей, он не был под действием алкоголя или наркотиков.

3 ноября Пелоси признал вину по обвинениям в оставлении места ДТП и развороте в запрещенном месте. По условиям соглашения он лишается водительских прав на шесть месяцев, должен пройти 10-дневную программу работ, выплатить около $11 тысяч компенсации и год провести на испытательном сроке.

Семья Пелоси заявляла TMZ, что он лично извинился перед владельцем машины и обещал возместить ущерб. Нэнси Пелоси от дальнейших комментариев отказалась, сославшись на частный характер дела.

Ранее муж Пелоси разбогател на продаже ценных бумаг Visa до обвала их цены.