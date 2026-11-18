Спрос на доставку пиццы и бургеров перед релизом GTA VI вырос в среднем на 20%

В преддверии выхода Grand Theft Auto VI россияне стали активнее заказывать готовую еду и продукты на дом. Вечером 18 ноября, за несколько часов до релиза одной из самых ожидаемых видеоигр последних лет (по состоянию на 19.30 МСК), количество заказов из ресторанов увеличилось почти на четверть (на 23%) по сравнению с аналогичным периодом обычной среды. Наибольший рост пришелся на бургеры, пиццу и блюда японской кухни. Об этом свидетельствуют данные платформы управления экспресс-доставкой OneSync, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Самую заметную динамику показала доставка бургеров: число заказов выросло на 22%. Спрос на пиццу увеличился на 18%, суши и роллы стали заказывать на 15% чаще, а блюда грузинской кухни — на 11%. Кроме того, россияне начали активнее покупать куриные крылышки и другие легкие закуски.

Повышенный интерес затронул и продукты питания. Число заказов из продуктовых магазинов выросло на 12% относительно обычной среды. Среди товаров, показавших рост, оказались снеки, чипсы, орешки, газированные напитки и готовые блюда, которые не требуют приготовления.

«Выход GTA VI стал событием, к которому многие готовятся заранее. Игроки рассчитывают провести за приставкой несколько часов, а некоторые и всю ночь, поэтому стараются позаботиться о еде еще до начала игры. Мы видим, что перед релизом заметно увеличилось количество заказов готовых блюд, закусок и напитков. Люди выбирают то, что можно съесть сразу или оставить на потом, чтобы не отвлекаться от игрового процесса на приготовление пищи и походы в магазин. Ожидаем, что в течение следующих часов заказы продолжат расти», — отмечает Сергей Алумов, сооснователь и генеральный директор OneSync.

Ранее в России зафиксировали ажиотажный спрос на PlayStation перед выходом GTA VI.