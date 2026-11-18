Глава ОВА Кипер: перебои с электроснабжением начались на юге Одесской области

На юге Одесской области произошли перебои с электроснабжением. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«В результате взрывов зафиксированы перебои с электроснабжением в части Болградского и Белгород-Днестровского районов области», — написал глава ОВА,

Кипер не уточнил сроки восстановления энергоснабжения.

Несколькими часами ранее в нескольких районах Киева сразу после взрывов пропал свет. По информации Киевской городской военной администрации, обломки беспилотника упали на открытой территории в Дарницком районе.

Накануне частичное отключение света зафиксировали в девяти регионах Украины. В минэнерго республики пояснили, что ограничения связаны с повреждением энергообъектов. Света не было в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черновицкой и Черниговской областях, а в Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях применялись аварийные отключения.

Ранее в Донецке без электричества остались более 123 тыс. жителей.