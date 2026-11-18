В Екатеринбурге с 14 по 17 ноября прошел форум представителей молодежных казачьих организаций из разных казачьих войск России. Об этом сообщается на сайте Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.

Мероприятие состоялось при поддержке Совета при президенте РФ по делам казачества, Росмолодежи, Екатеринбургской епархии и Оренбургского казачьего войска.

Синодальный комитет представили ответственный секретарь иерей Тимофей Чайкин и руководитель пресс-службы, духовник Союза казачьей молодежи России иерей Тихон Лазуткин. В первый день участники посетили этнографический центр «Арамильская Слобода», познакомились с историей уральского казачества и тематическими направлениями его культуры. Вечером священники рассказали о церковных Таинствах и провели подготовку к Причастию.

На следующий день в Храме на Крови прошла Божественная литургия. Богослужение возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и епископ Аргентинский и Южноамериканский Леонид. Молодые казаки и казачки причастились Святых Христовых Таин.

Торжественное открытие форума состоялось в конференц-зале храма. С видеообращением выступил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. Он подчеркнул значение сотрудничества с Русской православной церковью в духовном воспитании молодежи.

Иерей Тимофей Чайкин зачитал приветствие председателя Синодального комитета митрополита Кирилла. Атаман Оренбургского казачьего войска Игорь Цыганов обратился к участникам с напутствием. Помощник вице-губернатора Свердловской области Олег Бугров огласил приветствие Василия Козлова. Открытие завершилось «Казачьим диктантом», в котором участвовали 130 человек. Затем молодежь отправилась в паломничество в монастырь на Ганиной Яме.

Третий день посвятили образовательной программе. Участники обсудили работу казачьих организаций, возможности Росмолодежи, взаимодействие Церкви и казачества, развитие спорта и предпринимательства. Иерей Тихон Лазуткин провел панельную дискуссию, а протоиерей Андрей Канев выступил с лекцией о человеке и войне в православном учении. Также прошли тактическая сессия для лидеров организаций и мастер-класс по проектной работе.