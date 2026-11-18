Лучшие комнаты матери и ребенка в аэропортах и на вокзалах назвали в России

На форуме «Транспорт России», проходящем в Москве, назвали лучшие комнаты матери и ребенка в аэропортах, на железнодорожных, автомобильных и морских вокзалах. Об этом сообщает ТАСС.

Первое место в номинации «Лучшая комната матери и ребенка в аэропорту федерального значения» присудили Хабаровску, второе место занял аэропорт Саратова, на третьем расположился аэропорт Симферополя.

Победителями в аэропортах стали также детские комнаты в Воронеже и Новом Уренгое, Минеральных водах и Черемшанке, аэропортах «Хибины» и «Кодинск».

Первое место заняли комната матери и ребенка на Ленинградском железнодорожном вокзале, на автовокзале Петрозаводска, а также на комплексе речного вокзала в Салехарде.

Специальный приз получила и автостанция Бронницы.

Юбилейная, 20-я Транспортная неделя, проходит в Москве с 14 по 20 ноября 2026 года. Центральные события — XX Международный форум и выставка «Транспорт России», которые проходят 18–20 ноября в Гостином дворе.

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