РЕН ТВ: в больнице, где умерла «ожившая женщина», протокол мог нарушить санитар

В Северодвинске к смерти пациентки может быть причастен санитар. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, после того, как 73-летнюю пенсионерку признали мертвой и привезли в морг, мужчина заметил у нее признаки жизни. В соответствии с правилами, он должен был вызвать реанимационную бригаду. Помимо этого, требовалось оповестить патологоанатома и полицию.

Однако вместо этого он якобы позвонил врачу, который ранее признал ее мертвой.

На данный момент точно неизвестно, поспособствовали ли действия санитара тому, что вскоре женщина умерла. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

В рамках уголовного дела задержали и арестовали 29-летнего медика. Работник больницы посчитал, что пациентка умерла и сделал соответствующую запись.

Когда пенсионерка «ожила», он якобы испугался ответственности за ошибку и вколол ей препарат, после чего она умерла.

Как утверждает адвокат, молодой человек сделал все по протоколу.

Ранее родственники умерших пациентов уже жаловались на больницу, где убили «ожившую пациентку».