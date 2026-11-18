В Калининграде незнакомец напал на таксистку, избил ее и повредил автомобиль

В Калининграде таксистка стала жертвой нападения незнакомца. Об этом «Клопс» рассказала сама потерпевшая.

Инцидент произошел утром 9 ноября возле СНТ в конце Московского проспекта. 51-летняя Светлана (имя изменено — прим. ред.), подрабатывающая в такси, ждала пассажира, когда в ее машину сзади забрался незнакомый мужчина.

По словам пострадавшей, нападавший, предположительно находившийся в состоянии опьянения, ударил ее кулаком в лицо, пытался задушить и порвал одежду. Светлане удалось выбраться из автомобиля, однако мужчина последовал за ней, разбил зеркала и повредил фару.

«Я кричала ему: «Ты что делаешь? Кто ты такой? За что?» Он продолжал орать, что он ветеран, а я что-то сделала его женщине. Его обвинения было вообще не понять», — отмечает калининградка.

Когда женщина попыталась остановить агрессора, он ударил ее в висок. От удара она упала и потеряла сознание, после чего, по ее словам, нападавший продолжил бить ее ногами по голове. На крики избитой выбежали соседи злоумышленника, которые оттащили его и помогли женщине.

После случившегося Светлана обратилась в два травмпункта, где зафиксировали гематомы и другие повреждения. Ей сделали КТ головы. По словам женщины, ремонт автомобиля обойдется в несколько десятков тысяч рублей.

В УМВД по Калининградской области сообщили, что заявление принято, в настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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