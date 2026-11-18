В поезде Деда Мороза появился «вагон-цирк», в котором пройдет спектакль для юных пассажиров. Об этом сообщили РЖД в Telegram-канале.

«Премьера спектакля с участием волшебных героев, фокусами и магическими превращениями состоится в Серове (21 ноября с 14:00 до 21:00). Юные зрители станут участниками музыкального мультимедийного представления «Чудеса в Цирке Поезда Деда Мороза» и познакомятся с новыми членами команды», — говорится в сообщении.

В РЖД добавили, что самостоятельно посетить спектакль смогут дети в возрасте от 6 до 12 лет, а гости от 3 до 5 лет — в сопровождении взрослого. По окончании мероприятия детям раздадут сладкие подарки и открытку.

8 ноября всероссийский Дед Мороз сообщил, что его поезд отправился из Великого Устюга в шестое путешествие по России. Во время поездки состав преодолеет 24 тыс. км, побывает в 65 городах в разных регионах РФ. В местах его остановок будут проводить праздничные программы.

Ранее сообщалось, что родина Деда Мороза в Великом Устюге войдет в особую экономическую зону.