Президент РФ Владимир Путин поздравил КВН с 65-летием. Его обращение выложено на сайте Кремля.

КВН за прошедшие годы вырос в масштабное молодежное движение, объединившее в России увлеченных юношей и девушек, обладающих чувством юмора, отметил он.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой – 65-летием легендарного Клуба веселых и находчивых. У вашего клуба долгая, замечательная история», — говорится в телеграмме.

8 ноября отмечается Международный день КВН. Дата была выбрана неслучайно: именно в этот день в 1961 году в эфир вышла первая игра «Клуба веселых и находчивых», а спустя 40 лет по инициативе Александра Маслякова появился и сам праздник. За 65 лет в эфире КВН подарил зрителям тысячи шуток и открыл дорогу на большую сцену многим популярным сегодня артистам. Однако за кулисами клуба порой разгорались совсем нешуточные страсти: члены жюри ссорились прямо во время игр, команды лишались чемпионских титулов, а бывшие друзья подавали друг на друга в суд. Шесть громких скандалов КВН — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником.