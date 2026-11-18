ОН: в Ростове студенты обнаружили скрытые камеры в туалетах университета

Ростовские студенты обнаружили в интернете видео, снятые в женских туалетах местного университета. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По данным канала, изначально камеры нашли в одном из институтов. Также неизвестный написал одной из студенток и прислал видео с ней. Выяснилось, что на одном из сайтов в открытом доступе находятся около 20 видео, снятых в той же локации.

«Их разместили на отдельном сайте, но после жалоб ролики удалили», – сообщается в публикации.

Студенты решили сами выяснить, что происходит. На одном из форумов они обнаружили аккаунт, использующий тот же водяной знак, что и на кадрах из туалетов. Этот пользователь, как утверждают учащиеся, продавал ролики через посредников. Они уверены, что камеры неизвестные устанавливали и в туалетах других институтов.

Студенты обратились в администрацию, но там им якобы сказали, что кадры были сгенерированы с помощью нейросетей.

Пострадавшие уже обратились в полицию и написали не менее восьми заявлений. По факту произошедшего сотрудники МВД проводят проверку.

Ранее студенты анапского техникума пожаловались на камеры в раздевалках и туалетах.