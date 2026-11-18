Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела об убийстве женщины, которую по ошибке признали мертвой. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Проселкову Д.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Инцидент произошел в Северодвинске Архангельской области. По данным СМИ, 29-летний врач оказал помощь 73-летней женщине, но после реанимационных мероприятий он предположил, что пациентка мертва.

Тело оказалось в морге, где спустя два часа после «смерти» один из местных специалистов заметил, что пострадавшая дышит, поэтому обратился к лечившему ее медику. Реаниматолог пришел в морг, но якобы не стал оказывать помощь. Вместо этого он ввел ей один из препаратов.

Ранее юрист подозреваемого в убийстве «ожившей пациентки» в Северодвинске рассказал свою версию.