В Турции россиянин заметил, что местные рыбаки дали коту ядовитую рыбу, и спас животное. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, 38-летний Семен из Рязани прогуливался с девушкой по набережной в районе Тедже в Мерсине и заметил кота, который нес в зубах рыбу-фугу. По словам очевидцев, ее животному дали рыбаки. Россиянин забрал рыбу у кота и выбросил ее в море.

В конце сентября на греческом острове Закинф британскую туристку госпитализировали после укуса рыбы во время купания в море. Женщина рассказала медикам, что ее укусила рыба, которую она приняла за морского черта. Пострадавшей обработали рану и оказали первую помощь.

Предполагается, что туристка могла столкнуться с серебристощеким иглобрюхом — видом, который в последние годы активно распространяется по Средиземному морю. У этой рыбы мощные клювообразные зубы, способные повреждать рыболовные сети, дерево и даже тонкий металл. В июне возле Афин подобная рыба уже напала на пожилую женщину, которой после укуса потребовались швы.

Ранее в США на берег выбросило 400-килограммовую рыбу.