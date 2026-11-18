Для жильцов поврежденного при атаке беспилотным летательным аппаратом многоквартирного дома в Энеме в Адыгее собрали 400 тыс. руб., сбор закрыт. Об этом заявил глава Тахтамукайского района Савв Аскер.

Денежные средства будут направлены пострадавшим.

«Прокомментирую и информацию о сборе средств, объявленном в социальных сетях администрации Энемского поселения. В этом не было и нет никакой нужды. Несмотря на то, что намерения были благими, считаю эту частную инициативу поспешной и неуместной», — написал он.

Аскер также поблагодарил всех неравнодушных.

До этого глава Тахтамукайского района сообщил, что xетверо человек, которые пострадали при атаке беспилотных летательных аппаратов на Энем в Адыгее, находятся в стабильном состоянии.

В ночь на 18 ноября Вооруженные силы Украины вновь атаковали южные регионы России — под удар попали Краснодарский край, Ростовская область, а также республики Крым и Адыгея. В Северском районе Кубани в результате атаки произошло возгорание на двух предприятиях, четверо человек пострадали. В Адыгее обломки БПЛА упали на пятиэтажку, повредив несколько квартир.

Ранее в Минобороны РФ назвали число сбитых беспилотников за сутки.