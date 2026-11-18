Глава района Аскер: пострадавшие при атаке БПЛА на Энем в стабильном состоянии

Четверо человек, которые пострадали при атаке беспилотных летательных аппаратов на Энем в Адыгее, находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщил глава Тахтамукайского района Савв Аскер в своем Telegram-канале.

«Четыре пострадавших человека получают необходимое лечение в Энемской ЦРБ. Их состояние стабильное», — написал глава муниципалитета.

Утром 18 ноября глава Адыгеи Марат Кумпилов сообщил, что четыре человека пострадали в результате падения обломков беспилотника на пятиэтажный жилой дом в Энеме. Обломки беспилотника повредили остекление двух многоквартирных, ряда частных домовладений, а также несколько автомобилей и газовую трубу.

В ночь на 18 ноября Вооруженные силы Украины вновь атаковали южные регионы России — под удар попали Краснодарский край, Ростовская область, а также республики Крым и Адыгея. В Северском районе Кубани в результате атаки произошло возгорание на двух предприятиях, четверо человек пострадали. В Адыгее обломки БПЛА упали на пятиэтажку, повредив несколько квартир.

Ранее почти 100 домов остались без газа на Кубани после атаки ВСУ.