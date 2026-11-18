Жительница США Андреа Шмидт Тиммонс установила мировой рекорд по количеству татуировок с персонажем Disney Микки Маусом, пишет Guinness World Records. Рисунки покрывают руки, спину и даже лицо женщины. При этом останавливаться она не собирается и уже присматривает места для новых татуировок.

Андреа родилась в Германии в 1967 году, а в шесть лет вместе с матерью переехала в Америку. Именно там она впервые увидела Микки-Мауса по телевизору. Мышонок настолько понравился девочке, что она начала собирать все, что было с ним связано. С годами дома появились десятки игрушек, плакатов и других сувениров.

Первую татуировку Андреа сделала уже во взрослом возрасте. Это был классический Микки в красных шортах и желтых ботинках. Позже рисунков стало гораздо больше, а на данный момент их 83. На левой руке женщина собрала разные версии персонажа, включая Микки из мультфильма «Пароходик Вилли» 1928 года. На спине у нее изображены ранние наброски Уолта Диснея, а возле правого виска набит совсем маленький мышонок.

Больше всего Андреа любит татуировки с немецкой версией Микки-Мауса. Они напоминают ей о стране, где она родилась.

Сейчас женщина живет в Северной Каролине, у нее трое детей и шестеро внуков. Несмотря на многолетнюю любовь к персонажу, в «Диснейленде» Андреа ни разу не была.

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