В Екатеринбурге женщину изувечили во время процедуры удаления татуажа бровей

Жительница Екатеринбурга пострадала во времы процедуры удаления татуажа бровей и осталась должна салону. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Тамара обратилась в салон красоты «Грушка», чтобы удалить пигмент из бровей. По ее словам, вместо трех запланированных сеансов лазерную процедуру пришлось повторять в течение полутора лет — всего 12 раз.

Женщина утверждает, что сначала с ней работали стажеры, а затем топ-мастер увеличил мощность аппарата, чтобы ускорить процесс. В результате у нее появились кровотечения и ожоги, а затем образовались открытые раны. Врач поставил Тамаре диагноз — рубцующая алопеция бровей.

«Это значит, что волосы у меня умерли окончательно. Косметика не ложится на эту кожу рубцовую», — переживает пострадавшая.

В ходе проверки сотрудники СК выявили множественные нарушения при оказании услуги, а экспертиза признала вред здоровью неизгладимым. В итоге суд назначил Тамаре компенсацию морального вреда в размере 25 тыс. рублей.

Однако женщину обязали компенсировать расходы на экспертизу и юридические расходы со стороны салона — в общей сложности порядка 800 тыс. рублей. Приставы арестовали ее счета и имущество. Тамара обратилась в Генеральную прокуратуру и намерена добиваться пересмотра дела в Верховном суде.

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