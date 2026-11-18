Переход от привычного поиска информации к диалогу с нейросетью изменил не только интерфейсы, но и ожидания пользователей от цифровых сервисов. Об этом заявила гендиректор «Рамблер интернет-холдинга» Анна Иванова на конференции DS-CONF 2026 (Digital Solution Conference), которая прошла в рамках международного форума The trends.

По ее словам, раньше пользователи самостоятельно изучали сайты, сопоставляли данные и искали необходимые услуги. Диалог с искусственным интеллектом изменил этот сценарий. Она отметила, что теперь аудитория рассчитывает получить не просто сведения, а понятный алгоритм решения конкретной задачи.

Спикер уточнила, что для организаций это стало поводом пересмотреть подход к коммуникации: вместо публикации инструкций — помощь в определенных жизненных ситуациях.

«В нашей стране у людей очень высокие ожидания качества сервисов из-за хорошо развитых цифровых государственных услуг. Планку также задает лучший в мире финтех. Искусственный интеллект, по сути, еще сильнее повлиял на эти ожидания в медийном сегменте – в СМИ ищут скорость, быстрые форматы и современные подходы к получению информации», — сказала Иванова.

Среди глобальных вызовов она выделила создание медийно-сервисного продукта для массовой аудитории. Спикер связала эту задачу с тем, что прежние медийные технологии изжили себя, а целая группа населения осталась вне контекста верифицированной информации.

Еще одним направлением стала трансформация бизнеса и внедрение решений на основе ИИ. Речь, по ее словам, идет о пользовательских сценариях и производственных процессах.

«Первые два – задача на ближайшие год-полтора. Третий вызов – конечно, независимость и безопасность – здесь нам повезло: мы работаем на базе российской нейросети «ГигаЧат» от Сбера, что обеспечивает высокий фундамент надежности», — сказала Иванова.

Отдельно Иванова остановилась на применении отечественных языковых моделей. По ее оценке, импортозамещение в этой области не ограничивается заменой одной технологии другой. Оно позволяет организациям самостоятельно выстраивать взаимодействие с пользователями, определять требования к источникам информации и устанавливать границы допустимых ответов.