В Волгограде 39-летнюю женщину спустя более двух недель поисков обнаружили под окнами дома мертвой. Об этом сообщает V1.

По данным издания, у нее было двое детей и муж. Как рассказала знакомая, семья проводила время вместе, а сама женщина любила обоих сыновей, один из которых ходит в школу, второй – в детский садик.

Россиянка пропала 1 ноября. Ее телефон не был отключен, но на звонки и сообщения она не отвечала. Также она заходила в мессенджеры, однако также игнорировала пытавшихся связаться с ней близких. Знакомая уверена, что женщина не ушла бы надолго без предупреждения.

Спустя более двух недель ее тело обнаружили около дома на улице Таращанцев. Очевидцы рассказали, что на ней была такая же одежда, как и в день исчезновения.

«На место приезжала реанимация, позже прибыли сотрудники полиции», – сообщается в публикации.

Сейчас следователи проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

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