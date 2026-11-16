В Ростовской области суд вынес приговор врачу, который погубил собственную пациентку. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным следствия, медик из медучреждения Новочеркасска ошибочно ввел 27-летней пациентке не тот препарат. Это повлекло за собой серьезные осложнения, спасти пострадавшую не удалось.

Как уточняют местные СМИ, речь идет о роженице. Фигурант уголовного дела должен был ввести инъекцию эпидуральной анестезии, но вместо этого в организме пациентки оказалась транексамовая кислота. В результате у пациентки отказали некоторые органы, сердце дважды останавливалось.

После произошедшего возбудили уголовное дело.

«В ходе предварительного следствия проведены судебно-медицинские экспертизы, изъята и изучена медицинская документация, допрошены свидетели», – рассказали в Следкоме.

Врача приговорили к двум годам и шести месяцам ограничения свободы. Помимо этого, он три года не сможет работать медиком.

Ранее Бастрыкин потребовал доклад о деле мужчины, которого погубили врачи.