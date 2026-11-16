В Петербурге вынесли приговоры бандитам, вымогавшим у бизнесмена почти 70 млн

В Петербурге суд вынес приговор участникам банды за вымогательство денег у местного предпринимателя. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, они вымогали у мужчины почти 70 млн рублей, хотя по договору цессии имели право требовать возврат долга в размере 19,7 млн.

По данным следствия, с января 2023 года по март 2024 года соучастники следили за бизнесменом и его супругой с помощью трекеров, установленных на автомобиль.

Затем мужчину подкараулили на стоянке, приставили к его горлу предмет, похожий на нож, и угрозами заставили передать $100 тыс. (около 6,9 млн рублей). Позже злоумышленники потребовали еще $510 тыс. у жены предпринимателя, угрожая в случае отказа отрезать уши ребенку пары.

После этого бизнесмена снова атаковали на автомобильной мойке: его силой усадили в машину и нанесли несколько ударов, потребовав не менее 50 млн рублей. В итоге мужчина обратился в правоохранительные органы, и бандитов задержали.

Приморский районный суд признал пятерых фигурантов виновными по статье о вымогательстве. Троим назначили по 4,5 года колонии строгого режима, женщине — пять лет колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданские иски на общую сумму 2 млн рублей.

Ранее в Ленобласти мужчина похитил юношу и потребовал 15 млн рублей за его освобождение.