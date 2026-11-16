Все необходимые ресурсы, проектировщики и строители для восстановления Крымского моста уже собраны. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он рассказал, что посетил Крымский мост, оценил его состояние и повреждения, а также провел комиссию и совещание. На встречах подробно обсудили все необходимые шаги для проведения работ.

Хуснуллин подчеркнул, что в текущий момент решаются вопросы с руководством регионов, которые связаны с логистикой.

По его словам, пассажирский транспорт и машины будут ездить по Крымскому мосту, грузы будут доставлены. Также было запущено реверсивное движение автомобильного транспорта.

Утром 16 ноября глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что ВСУ атаковали Крымский мост, движение транспорта было ограничено. По данным Mash, боевая часть одного из дронов упала на правую арку со стороны Крыма. Подобности — в материале «Газеты.Ru».

Через некоторое время по переправе возобновили движение поездов. В Совфеде атаку назвали однозначной попыткой Киева сорвать переговоры.

Ранее Минтранс сообщил о последствиях атаки ВСУ на Крымский мост.