В Чебоксарах 43-летняя местная жительница лишилась более 12 млн рублей из-за телефонных мошенников, сообщили в полиции города.

Сначала женщине пришло сообщение о входе в ее аккаунт на «Госуслугах», а затем ей позвонила незнакомая девушка. Она представилась сотрудницей службы поддержки и заявила, что личные данные россиянки похищены, а ей самой грозит уголовная ответственность. Далее женщину начал запугивать лжесотрудник ФСБ, который сообщил, что с ее карты сделан перевод денег иностранному агенту.

Под предлогом защиты сбережений мошенники убедили женщину снимать наличные и передавать их курьерам якобы для экспертизы. Они не только угрожали ей проблемами с законом, но и обещали устроить расправу над близкими, в том числе маленькими детьми. Испуганная женщина продала квартиру, приобретенную месяц назад, и несколько раз передавала курьерам крупные суммы, а в ноябре совершила еще 15 денежных переводов.

Сотрудники банка пытались выяснить, не находится ли женщина под влиянием аферистов, однако она отрицала контакт с ними. Женщина пояснила, что доверяла звонившим, так как они обладали подробной инфрмацией о ней и ее близких. Лишь когда один из собеседников признался, что является мошенником, пострадавшая обратилась в полицию.

Ранее обманутая мошенниками россиянка оставила на крышке мусорного бака 9 млн рублей.