Девушка, которую подозревают в подрыве машины общественника Сергея Заворотного, общалась с мошенниками около полугода. Об этом сообщает Mash.

По данным Mash, неизвестные впервые связались с ней в июле. Благодаря манипуляциям, они убедили пострадавшую перевести им 20 тысяч рублей. После этого злоумышленники продолжали придумывать поводы, по которым москвичка должна была отправлять им новые переводы. С каждым разом сумма становилась все больше.

Недавно они потребовали, чтобы девушка следила за машиной Заворотного. Например, фиксировала, кто выходит из автомобиля. Вскоре она установила взрывное устройство под транспортное средство, думая, что это GPS-трекер.

Известно, что задержанная училась на ветеринара. Близкие описывают ее как «хорошую» и спокойную девушку, которая никогда не опаздывала.

Девушку задержали после подрыва машины в Чертаново. Позже выяснилось, что машина принадлежит Заворотному. Он попал в больницу.

Ранее появились кадры в места взрыва машины военного в Петербурге.