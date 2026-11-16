Позднякова: временный снежный покров установится в Москве в ночь на 18 ноября

Временный снежный покров установится в Москве в ночь на среду, 18 ноября. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, снег может продержаться до второй половины дня, потому что среднесуточная температура воздуха будет положительной, примерно на 1,5°C выше климатической нормы.

Позднякова добавила, что устойчивый снежный покров в столице формируется, как правило, в последней декаде ноября.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что после 18 ноября ожидается приход волны тепла. Так, 19 и 20 ноября днем потеплеет до +4…+6 °C. В ночные часы ожидается 0…+3 °C, но дожди сохранятся, отметил синоптик. Атмосферное давление сегодня составит 755 мм рт.ст., но затем упадет до 727 мм рт. ст., заключил синоптик.

Также ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что жителей Центральной России на этой неделе ждет аномально теплая погода.

Россиянам ранее рассказали о погоде предстоящей зимой.