В штате Джорджия 21-летняя студентка Кристин Сарджент выжила после падения с высоты около 20 метров. Девушка танцевала с друзьями в квартире, оступилась и вылетела из окна восьмого этажа, пишет People.

Кристин учится на последнем курсе Университета Джорджии. В тот вечер она отдыхала с друзьями после футбольного матча. В какой-то момент компания включила песню Майли Сайрус «The Climb», а девушка начала танцевать на диване и надувном матрасе. Оконное стекло было поднято, оставалась только москитная сетка. Кристин упала спиной назад и оказалась на улице.

Студентка приземлилась на площадку возле бассейна. Спасатели обнаружили у нее открытый перелом бедра и рану на груди. Предположительно, при падении девушка задела металлическую скамейку с мягким сиденьем, которая могла смягчить удар.

Друзья рассказали полицейским, что девушка выпала случайно. Один из них признался, что ехал на место инцидента и был уверен, что Кристин уже нет в живых.

Отец студентки Ричард Сарджент позже сообщил, что дочь поправляется. По его словам, она сама до сих пор не может поверить, что осталась жива.

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