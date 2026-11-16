В России и западных странах за последние годы заметно вырос интерес к Азии, в том числе среди молодого поколения. Об этом заявил редакционный директор и главный редактор «Афиши Daily» Трифон Бебутов во время открытого паблик-тока «Почему Азия так завладела нашими умами».

Участники встречи обсудили причины популярности азиатской культуры, ее влияние на современное творчество и роль региона как источника вдохновения для художников, музыкантов и предпринимателей. Отдельное внимание они уделили тому, как культурные тренды отражались на повседневной жизни.

«Глобализация лишила многие общества собственной идентичности, но многие страны – прежде всего Китай, Корея, Япония и другие – сумели сохранить свою уникальность, даже находясь под чужим влиянием», — отметил Бебутов.

Он также обратил внимание на то, что азиатские государства заимствовали западные технологии, деловой опыт и бизнес-практики, но приспосабливали их к собственным особенностям.

«Азия выступает ярким примером того, как можно работать с наследием и традициями и переосмысливать их в культурных продуктах, предметах потребления и гастрономии», — подчеркнул он.

В ходе дискуссии участники также рассмотрели запрос на замедление ритма жизни и отдых. Они связали его с ускорением повседневности в европейском и российском обществах. Азиатский культурный код, по их мнению, предлагает не отдельные готовые рецепты, а целостный взгляд на мир. Участники считают, что он помогает иначе воспринимать привычные вещи, обращая внимание на детали и их ценность.