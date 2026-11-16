В Польше дерево, упавшее на дорогу из-за бобров, повредило легковой автомобиль, сообщил местный телеканал TVN24.

Инцидент произошел в четверг, 12 ноября, в муниципалитете Закжев Люблинского воеводства. Дерево рухнуло на проезжую часть, а одна из его веток пробила лобовое стекло машины и оказалась в салоне. По предварительным данным, ствол был подточен бобрами.

На место прибыли пожарные и полицейские. Они обезопасили участок и устранили угрозу для движения. По данным спасателей, водитель не получил серьезных травм. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.

До этого лось столкнулся сразу с двумя машинами в Ленобласти. Водитель Changan не успел объехать животное, и машина задела его по касательной. От удара животное вылетело на встречную полосу движения, после чего врезалось в Opel. На размещенных в сети кадрах видно, что иномарка перевернулась и в момент кульбита приземлилась на крышу. В результате два человека получили травмы. Спасатели извлекли пострадавших из Opel и передали медикам.

Ранее сотни овец, коз и ослов ночью заблокировали автомобильное движение в Италии.