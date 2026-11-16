Землетрясение магнитудой 4.8 произошло у берегов Камчатки. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки зафиксированы в 13:25 по местному времени (04:25 мск) в 156 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 49 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

6 ноября землетрясение магнитудой 6,1 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья острова Хонсю (Япония). Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в 199 км к юго-востоку от города Нарита, в котором проживают около 100 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

До этого землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали у берегов тихоокеанского государства Вануату. Подземные толчки начались в 494 километрах от столицы — Порт-Вилы. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Ранее у берегов Ялты произошло землетрясение.