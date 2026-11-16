В СК Петербурга возбудили дело о халатности после убийства женщины

Следователи организовали служебную проверку после того, как мужчина жестоко расправился со своей возлюбленной в Петербурге. Об этом сообщает СК РФ.

По факту произошедшего возбудили дело по статье о халатности.

На ситуацию обратил внимание глава ведомства Александр Бастрыкин. Он потребовал доклад о ходе расследования этого дела, а также ранее открытого дела в отношении предполагаемого убийцы.

Как сообщает «Фонтанка», женщина не раз жаловалась на угрозы со стороны подозреваемого. В последний раз она обращалась в полицию, но там с мужчиной якобы только провели беседу, так как он высказывался по телефону и «реальность угроз отсутствовала».

Убийство произошло в Петербурге. По данным СМИ, мужчина с ножом пришел к центру помощи женщинам и заколол бывшую сожительницу. После этого он скрылся, но вскоре сам обратился в полицию и рассказал о преступлении.

Известно, что до этого он уже был судим, но по делу о терроризме.

Ранее глава СК потребовал доложить ему о деле мужчины, которому дважды ставили не тот диагноз.