В Китае компания уволила сотрудника, который часто уходил в туалет

Сотрудника логистической компании в китайском Наньнине уволили из-за длительных отлучек в туалет, сообщает Sohu.com.

Мужчина по фамилии Хэ работал в компании с начала 2025 года и отвечал за прием и выдачу отправлений. Однако, по словам работодателя, сотрудник часто уходил в туалет и проводил там почти по часу, играя в телефоне. Сам мужчина объяснял частые походы в туалет хроническим заболеванием желудка.

В конце августа ему устно сообщили об увольнении, также обвинив в частых ошибках при оформлении заказов. Хэ представил медицинские документы, но работодателя они не убедили. Тогда китаец обратился в трудовую инспекцию, но ведомство провело проверку и признало увольнение законным.

Теперь мужчина требует через суд отменить увольнение, так как, по его словам, компания не смогла предоставить прямых доказательств того, что он играл в игры в туалете, а также использовала записи камер у входа и фотографии, сделанные коллегами.

Хэ счел такую съемку вмешательством в частную жизнь и потребовал компенсировать моральный вред и экономический ущерб от увольнения.

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