Индиец в соцсетях совратил больше 70 девочек и получил 30 лет тюрьмы

В Великобритании 27-летнего cтудента из Индии Билала Кази приговорили к 30 годам тюрьмы. Мужчина несколько лет знакомился со школьницами в интернете, представляясь 14-летним подростком. Он выпрашивал у девочек интимные фотографии, а затем угрожал показать их родителям и друзьям, пишет India Today.

Кази учился в Честерском университете. В cоцсетях называл себя Рисом, а вместо собственной фотографии использовал снимок незнакомого школьника. Девочки не подозревали, с кем переписываются. Кази мог неделями изображать влюбленного подростка, прежде чем просил прислать ему откровенные снимки. Получив фотографии, он начинал требовать новые. Если девочка отказывалась, обещал разослать фото ее знакомым. Иногда угрозами дело не ограничивалось.

В полицию обратилась 13-летняя школьница, которая тоже познакомилась с Кази в сети. Поначалу она считала его своим ровесником. Позже девочка попыталась прекратить общение, но мужчина стал ее оскорблять и шантажировать. Кази задержали в аэропорту Хитроу. На его устройствах следователи нашли данные 180 возможных жертв. Личности 70 девочек удалось установить.

На суде мужчина признал вину по 37 пунктам обвинения. Судья Стивен Эверетт назвал Кази крайне опасным человеком и заявил, что сомневается в его раскаянии. Осужденному предстоит провести в тюрьме как минимум 20 лет, прежде чем он сможет претендовать на досрочное освобождение.

Ранее сообщалось, что мужчина и подросток заманили 11-летнюю девочку в отель и изнасиловали.