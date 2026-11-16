СК: перед исчезновением Усольцевы не отменяли свои планы

Усольцевы, загадочно пропавшие в тайге в прошлом году, не отменяли важные встречи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СК РФ по Красноярскому краю Яну Сырымбетову.

По ее словам, накануне поездки глава семьи, Сергей, чинил крышу в гараже. Мужчина строил планы на период после поездки. Его супруга, Ирина, также не отменяла какие-либо планы.

Сырымбетова добавила, что у пропавшей в сентябре семьи должны были состояться и другие поездки.

Семья отправилась в поход в сентябре прошлого года, но домой так и не вернулась. Следователи полагают, что с Усольцевыми произошел несчастный случай. Версию о побеге в СК не подтвердили.

Сын Ирины предположил, что родственники могли выйти по тропе и перейти границу с соседним государством, после чего скрыться в другой стране. Однако юноша уверен, что семья уехала не в США, так как там строгая миграционная политика.

Ранее в СК рассказали, почему Усольцевы могли сбиться с маршрута в тайге.