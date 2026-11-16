В Северодвинске мужчина получил штраф за гибель собаки, которую он пнул в голову

В Северодвинске суд признал 38-летнего мужчину виновным в жестоком обращении с животным, сообщили в прокуратуре Архангельской области и НАО.

Инцидент произошел в январе 2026 года. После очередного конфликта с женщиной обвиняемый остался дома с принадлежащим ей той-пуделем. Разозлившись на животное, мужчина сильно пнул собаку в голову. Она ударилась о стену и перестала двигаться.

Тогда мужчина отнес питомца в детскую комнату, положил его на кровать ребенка сожительницы, собрал вещи и ушел из квартиры. Вечером того же дня женщина обнаружила животное, которое было уже не спасти. В ветеринарной клинике собаку усыпили.

В итоге суд назначил местному жителю штраф в размере 50 тыс. рублей, признав его виновным по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения боли и страданий).

До этого живодер жестоко избил трех котов в Петербурге. Двое из пострадавших котов сейчас находятся на передержке и проходят лечение — им подыскивают новый дом. Один из питомцев пострадал от побоев трижды, ветеринары нашли у него следы старых травм.

Ранее в Подольске мужчина взял кота в заложники и потребовал выкуп, истязая его на камеру.