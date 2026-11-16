112: два пьяных пастуха потеряли коня и отару из 847 овец в Хакасии

Два пьяных пастуха потеряли коня и отару из более чем 800 овец в Хакасии. Об этом пишет Telegram-канал 112.

По его данным, все произошло в Бейском районе. Двое работников сельскохозяйственного предприятия увлеклись алкоголем и не уследили за животными. В итоге пропали конь и целая отара овец.

«Замдиректора предприятия отправился на поиски и обнаружил овец. Правда, теперь предстоит пересчитать всех 847 — мужчина пока не уверен, что нашел всю отару», — говорится в посте.

До этого в Германии десятки овец отбились от стада и проникли в супермаркет. Инцидент произошел в баварской общине Бургзинн. Около 50 овец и ягнят отстали от основного стада во время перегонки и забежали в открытый супермаркет. Очевидцы сняли на видео, как животные перемещаются по магазину. Вывести их обратно на улицу удалось примерно через 20 минут.

Сотрудники супермаркета отметили, что животные ничего не съели, однако разгромили отдел с напитками: при задевании полок стеклянные бутылки падали на пол. Владелец магазина в заявлении отметил, что сложно сказать, искали ли овцы что-то конкретное или просто пытались согреться. По его словам, животным особенно понравилось пространство около касс, где находилось больше всего людей.

Ранее дикий лев опустошил мясной отдел в магазине и попал на видео.