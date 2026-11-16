Антибиотики бесполезны при ОРВИ и гриппе. Об этом в интервью RT напомнила врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Они не только бесполезны при вирусной инфекции, но и ускоряют появление устойчивых штаммов бактерий, что сводит на нет лечение гораздо более тяжелых заболеваний в будущем», — предупредила специалист.

При первых признаках недомогания она посоветовала поставить в известность руководство на работе и посетить врача.

Те, кто продолжают с признаками простуды ходить на работу, водить детей в детский сад, пользоваться общественным транспортом, подрывают не только собственное здоровье, но и превращаются в ходячий рассадник инфекции для окружающих, подчеркнула Уланкина.

Основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо до этого объяснила, как защитить себя от чихающих в общественном транспорте.

В условиях пиковой вирусной нагрузки эксперт рекомендует предпринять ряд превентивных мер: тщательно мыть руки с мылом, причем лучше намылить дважды; полоскать горло и очищать нос физиологическими малосолевыми растворами несколько раз в течение дня — дело в том, что вирус сначала садится на слизистых, и пока он не успел проникнуть в клетки организма, необходимо очищать слизистые путем промывания. Маску при этом носить не нужно, она необходима только заболевшему человеку.

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