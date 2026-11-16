ТАСС: задержанная за подрыв машины Заворотного следила за его машиной

Девушка, которую подозревают в подрыве машины общественника Сергея Заворотного в Москве, в течение некоторого времени наблюдала за автомобилем мужчины. Об этом сообщает ТАСС.

По словам самой задержанной, лжеправоохранители вовлекли ее в «операцию», состоявшую из трех этапов. На первом ей необходимо было несколько раз приезжать на место.

«Там я несколько раз видела несколько раз эту машину и отчитывалась, что эта машина есть», – рассказала девушка.

Затем она должна была снимать то, кто выходит из этого автомобиля, кто садится внутрь. Все это она снимала на камеру телефона.

Через пару дней ей сказали заложить под машину GPS-трекер, который на самом деле был взрывчаткой. Предмет она нашла в тайнике, координаты которого ей также отправили.

Подрыв автомобиля общественника произошел несколько дней назад, сам Заворотный получил травмы, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

После задержания подозреваемая заявила, что действовала по указанию мошенников, которые ее обманули.

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