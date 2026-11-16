В Южной Корее мужчина сдал экзамен с помощью ИИ и признался полиции

Победитель сложнейшего экзамена в Южной Корее признался , что сдал его с помощью искусственного интеллекта, пишет Hindustan Times.

В Южной Корее 34-летний Хан Вон Сок занял первое место на экзамене для получения квалификации налогового консультанта. В первом туре он набрал 397,5 балла из 400 возможных, допустив всего одну ошибку в 160 вопросах. Результат оказался настолько высоким, что в интернете начали подозревать мужчину в мошенничестве.

Сначала Хан отрицал обвинения, но позже признался и рассказал, что использовал искусственный интеллект во время сдачи экзамена. Во время испытаний он фотографировал задания миниатюрной камерой и отправлял снимки нейросети. Полученные ответы мужчина проверял на смартфоне. Какими именно программами он пользовался, кореец не уточнил.

По словам Хана, признаться он решил после того, как подумал об участнике, занявшем второе место. Мужчина извинился перед остальными кандидатами, которые сдали экзамен самостоятельно. Ван Сок также направил письменное признание в полицию Сеула, подробно описав, как ему удалось обойти правила экзамена.

После публикации видео Министерство занятости и труда Южной Кореи совместно с ведомством по развитию трудовых ресурсов провело экстренное совещание. Власти пообещали усилить защиту государственных экзаменов от подобных нарушений. Советник президента Ха Джун Гён предупредил, что проверять собираются и случаи мошенничества на прошлых экзаменах.

Ранее были названы профессии, по которым ИИ сегодня бьет сильнее всего.