Туристка погибла, сорвавшись с 70-метровой скалы в Таиланде

В Таиланде 30-летняя туристка погибла, сорвавшись с 70-метровой скалы в нацпарке, пишет Bangkok Post.

Инцидент произошел возле кемпинга на горе Дой-Ваваджо, которая находится на территории национального парка Намток Мэ Сурин. В Департаменте национальных парков сообщили, что женщина упала со скалы поздно вечером в пятницу, 13 ноября.

Известно, что туристка путешествовала с группой, однако разбила палатку в отдалении от других. По предварительной версии, женщина могла поскользнуться, когда встала ночью, чтобы сходить в туалет.

Друзья сообщили о ее пропаже после того, как она вышла из палаточного лагеря. Спасатели обнаружили тело женщины в субботу утром и с помощью веревок извлекли его из ущелья.

После трагедии локацию закрыли для туристов на неопределенный срок.

Ранее скалолаз выжил после падения с 213-метрового обрыва в США.